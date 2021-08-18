Глава Северного командования ВС США Ванхерк назвал Россию главной и первоочередной военной угрозой для США
Об этом он сказал в ходе онлайн-выступления в Центре стратегических и международных исследований, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру.
"Россия представляет собой первоочередную военную угрозу нашей родине, они развивают средства, которых не существовало еще 20 лет назад", - подчеркнул генерал.
Ванхерк добавил, что Россия добилась значительных успехов в области ракетных вооружений и строительства бесшумных подводных лодок. Он также обратил внимание на "очень продвинутые средства" в кибернетической и космической сферах.
Напомним, разведывательное управление Министерства обороны США подготовило доклад о глобальных угрозах в 2021 году. В нем внимание уделяется угрозам, которые представляют для Соединенных Штатов и их союзников Китай и Россия.