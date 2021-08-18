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Глава Северного командования ВС США Ванхерк назвал Россию главной и первоочередной военной угрозой для США

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Глава Северного командования ВС США Ванхерк назвал Россию главной и первоочередной военной угрозой для США
Американский генерал, глава Северного командования ВС США Глен Ванхерк заявил, что Россия представляет основную угрозу для Соединенных Штатов.

Об этом он сказал в ходе онлайн-выступления в Центре стратегических и международных исследований, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру.

"Россия представляет собой первоочередную военную угрозу нашей родине, они развивают средства, которых не существовало еще 20 лет назад", - подчеркнул генерал.

Ванхерк добавил, что Россия добилась значительных успехов в области ракетных вооружений и строительства бесшумных подводных лодок. Он также обратил внимание на "очень продвинутые средства" в кибернетической и космической сферах.

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Напомним, разведывательное управление Министерства обороны США подготовило доклад о глобальных угрозах в 2021 году. В нем внимание уделяется угрозам, которые представляют для Соединенных Штатов и их союзников Китай и Россия.

Топ комментарии

  • Серая Лиса
    рашка, эта куча дерьма, появилась не сейчас, а воняет столетиями.
  • Дем Нор
    Я думав що то Трамп маразматик і ідіот -але Байден і його команда його переплюнули
  • YU ST
    Львів. Ранок. Бабця вийшла за молоком. Тут у неї на очах падає балкон і придушує чоловіка.
    Збирається натовп, з'являється міліція, бабця підходить і починає:
    - От кляті більшовики! Понабудовували балконів. Людині пройти ніде…
    Поліціянт, діставши документи постраждалого:
    - Бабцю, годі репетувати. То москаль був.
    - Понаїхало клятих москалів!!! Ніде балкону впасти.
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