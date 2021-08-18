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Отношения ПЦУ с Московским патриархатом зашли в еще больший тупик. УПЦ МП заняла деструктивную позицию неприятия реальности, - Евстратий (Зоря)

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Отношения ПЦУ с Московским патриархатом зашли в еще больший тупик. УПЦ МП заняла деструктивную позицию неприятия реальности, - Евстратий (Зоря)
Отношения Православной церкви Украины (ПЦУ) с Московским патриархатом зашли в тупик. УПЦ (МП) подают себя как эксклюзивную каноническую церковь и пренебрегают статусом других церквей.

Об этом заявил архиепископ Евстратий (Зоря), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

по сравнению с 2018-19 годы церковная ситуация в чем-то улучшилась, в чем-то осталась неизменной, а в чем то даже ухудшилась.

"Еще больше в тупик зашли отношения с Московским патриархатом, который занял абсолютно деструктивную позицию глухого неприятия реальности. Они глухим отрицанием встречают все инициативы, подают себя как эксклюзивную каноническую церковь, а все другие – не то что не партнеры, а даже не православные и не христиане", – сказал Евстратий.

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Топ комментарии

  • Lvbnhj
    Отношения ПЦУ с Московским патриархатом зашли в еще больший тупик. УПЦ МП заняла деструктивную позицию неприятия реальности, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 9971 Отношения ПЦУ с Московским патриархатом зашли в еще больший тупик. УПЦ МП заняла деструктивную позицию неприятия реальности, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 3884
  • Палєо Мустьє
    якщо почати забирати у цього кодла українські святині, починаючи з Києво-Печерської лаври, то відчуття реальності можливо і повернеться.
  • Фрол Медвепут d1caba8f
    А Новгород тоді не міг навіть уявити, що майже 500 років по тому йому доведеться "битися за об'єднання" з мешканцями мокшанських болот.

    Відносини ПЦУ з Московським патріархатом зайшли у ще більш глухий кут. УПЦ МП зайняла деструктивну позицію неприйняття реальності, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 9891
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