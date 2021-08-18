Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Мы готовы говорить с Россией о деоккупации Крыма в рамках Крымской платформы, - Кулеба

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Мы готовы говорить с Россией о деоккупации Крыма в рамках Крымской платформы, - Кулеба
Украина не направляла РФ официального приглашения на саммит Крымской платформы, но готова говорить с ней о деоккупации Крыма в ее рамках.

 Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Министр пояснил, что Россия изначально отказалась взаимодействовать с Крымской платформой, но украинская сторона была бы не против обсудить деоккупации Крыму с Москвой.

"Она сразу категорически отвергла любую возможность взаимодействия с Крымской платформой, хотя мы не против. Мы готовы говорить с Россией о Крыме в рамках Крымской платформы, но тема этого разговора может быть только одна - путь и график деоккупации Крыма", - подчеркнул Кулеба.

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Топ комментарии

  • Сергій Кулик 2955aac4
    Дяди из квартала!
    Ну всем давно понятно, что кроме шоу, у вас никогда ничего не получается.
    На хера вы лезете в область, где гарантированно обосретесь?
  • Porol ferton
    Протесты и ноты сильно уже помогли.Вам же козлорогие плюют прямо в очки,а вам мало и мало! Что за мазохизм-то такой?!
  • Сергій Кулик 2955aac4
    уже послал.
    и не раз, и не два.
    но клоун хочет шоу!!!!
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