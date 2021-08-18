Оккупанты арестовали трех задержанных вчера крымских татар, - Денисова

Рустему Мурасову и Зауру Абдуллаеву изберут меры пресечения 18 августа. Трех из пяти задержанных в оккупированном Крыму крымских татар отправили в СИЗО.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Раифу Февзиеву, Джеббару Бекирову и Рустему Таирову избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.

Февзиев будет находиться в СИЗО Симферополя до 12 октября, а Бекиров - до 11 октября. Их обвиняют в "организации деятельности "Хизб ут-Тахрир".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы готовы говорить с Россией о деоккупации Крыма в рамках Крымской платформы, - Кулеба

Таиров будет находиться в следственном изоляторе до 11 октября. Его обвиняют в участии в этой организации.

Рустему Мурасову и Зауру Абдуллаеву изберут меры пресечения 18 августа.

Денисова отмечает, что обыски в их домах проводились без допуска адвокатов и вручения соответствующих процессуальных документов на крымскотатарском языке.

"Подчеркиваю, что преследование оккупационными властями крымских татар является религиозно мотивированными и требую немедленно освободить наших сограждан. Призываю международное сообщество усилить давление на страну-агрессора для прекращения циничных преследований по политическим и религиозным мотивам коренного народа Украины – крымских татар", - подчеркнула уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержанные крымские татары должны быть немедленно освобождены, - Зеленский об утренних обысках в АРК

17 августа с 4 часов утра в оккупированном Россией Крыму происходили очередные массовые обыски в домах крымских татар в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма, а также в Гагаринском и Нахимовском районах Севастополя.

В результате обысков задержали пятерых крымских татар: Рустема Мурасова, Рустема Таирова, Джеббара Бекирова, Заура Абдуллаева и Раифа Февзиева.