Россия агрессивно воспринимает "Крымскую платформу" и требует от других стран отказаться от участия в саммите, - Кулеба

Россия по дипломатическим каналам пытается оказать давление на страны-участницы саммита "Крымской платформы", чтобы заставить их отказаться от данного мероприятия.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Нет такой страны в мире, в МИД которой бы не обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите "Крымской платформы". Очень болезненно, очень агрессивно эта инициатива воспринимается Россией. Это значит, что мы на правильном пути, что мы все делаем правильно. Мы соберем на саммите сейчас ядро. Я хочу, чтобы все понимали, что саммит - это определенная дата, определенное время, не все, кто хочет, может при определенных обстоятельствах принять участие. Поэтому ядро соберется на саммите 23 августа, будет принята декларация "Крымской платформы", которая будет открыта для присоединения в дальнейшем других государств. Эта коалиция будет расти, а соответственно более системными и действенными будут меры этой коалиции", - рассказал он.

"Будет ли это президент Польши, будет ли это министр иностранных дел или министр обороны какой-либо страны - неважно с точки зрения действительности и политической силы обязательств, которые будут приняты, и сигналов, которые будут озвучены... У нас на саммите будет группа президентов, премьер-министров, глав парламентов, министров иностранных дел и обороны", - добавил Кулеба.

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На вопрос, насколько саммиты "Крымской платформы" смогут приблизить возвращение аннексированного полуострова, глава МИД ответил: "Мы не должны сейчас ставить себе какой-то дедлайн. Мы должны построить системную работу для того, чтобы каждый день своими усилиями приближать этот момент. Я убежден, что этот момент наступит - момент возвращения Крыма в Украину".