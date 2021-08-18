Данилов о захвате власти в Афганистане: Нам не очень понятно, почему цивилизованный мир не был к этому готов. Все было "нарисовано"

Захват "Талибаном" власти в Афганистане стал неожиданностью для цивилизованного мира, хотя в Украине эксперты заранее предупреждали о таком варианте развития событий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии телеканалу "Украина 24" сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Произошел захват власти "Талибаном". Захват, который, как сегодня говорят представители Соединенных Штатов, Германии, для них был совершенно неожиданным. На самом деле, понимая поведение и имея информацию о состоянии дел в Афганистане, мы этот вопрос держим постоянно на контроле. У нас благодаря ситуации, в свое время туда входил Советский Союз, есть специалисты, они еще остались, которые являются очень профессиональными. Они нас заранее предупреждали, что это произойдет, что эта ситуация очень опасна. Мягко говоря, нам не очень понятно, отчего цивилизованный мир не был к этому готов. Было, условно говоря, "нарисовано", что так будет", - рассказал секретарь СНБО.

Напомним, в Афганистане усилилось наступление талибов, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.

Как сообщалось 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

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СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.