Экс-полицейский, нанесший коллеге 11 ножевых ранений, приговорен Дарницким судом Киева к шести годам тюрьмы, - прокуратура

Дарницкий районный суд города Киева огласил приговор экс-работнику районного отдела Управления полиции охраны в Киеве, который нанес тяжкие телесные повреждения своему коллеге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Инцидент произошел в марте 2019 года. Между обвиняемым и сотрудником патрульной полиции, которые были знакомы между собой и жили в одном общежитии, возник конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый нанес оппоненту 11 ножевых ранений в различные части тела.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, указанные телесные повреждения по степени тяжести относятся к тяжким.

Учитывая позицию прокурора, суд признал доказательства стороны обвинения достаточными для признания мужчины виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины, и назначил последнему наказание в виде 6 лет лишения свободы.

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