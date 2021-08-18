Украина рассматривает возможность эвакуации граждан из Афганистана как своим самолетом, так и при помощи партнеров, - Енин
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На сегодняшний момент сформированы списки, они постоянно доуточняются. На сегодняшний день это больше, чем 120 людей. Мы четко работаем с ними, они максимально выдвигаются ближе к аэропорту, и мы прорабатываем логистические возможности эвакуации как через возможности рейса, который будет специально направлен украинской стороной, так и через возможности наших партнеров", - сказал Енин.
Замминистра отметил, что все контактные лица из числа представителей посольства Украины в Таджикистане находятся на связи с группами украинцев, которые запросили эвакуацию.
"Все получают централизованные инструкции, и как только будет возможность, указанные лица попадут на территорию аэропорта. Буквально с последнего вечера значительная группа украинцев уже находится вблизи аэропорта", - объяснил Енин.