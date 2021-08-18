Антимонопольный комитет не нашел нарушений в работе "Эпицентра" во время карантина

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не нашел нарушений в работе ООО "Эпицентр К", ЗАО "Новая Линия" и ООО "Леруа Мерлен" в период с 13 марта 2020 до 22 мая 2020 года.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные общественной организации "Лига антитраста", которая обращалась с соответствующим запросом в АМКУ. Ответ Антимонопольного комитета есть в распоряжении редакции.

По информации, которую предоставил АМКУ, согласно Постановлению №211, которое устанавливало на всей территории Украины карантин и запрещало, в том числе, работу учреждений бытового и торгового обслуживания населения, на сеть "Эпицентр" полиция составила 26 протоколов о нарушении карантинных норм.

Также, как утверждает Антимонопольный комитет, единственным документом, подтверждающим виновность в совершении данного административного правонарушения, является исключительно решение (постановление) суда. Однако, по состоянию на 31 мая 2021 АМКУ не нашел в Едином реестре судебных решений постановлений суда о привлечении "Эпицентра К", "Новой линии" и "Леруа Мерлен" или их руководителей и владельцев к ответственности за совершение административных правонарушений по ст.44 ( 3) КоАП. Поэтому Антимонопольный комитет не обнаружил в торговых сетях признаков нарушений законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, связанных с несоблюдением карантинных требований.

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Но в "Лиге антитраста" утверждают, что, учитывая отсутствие в Законе ссылки на обязательное наличие именно решения суда, по их мнению, АМКУ мог "наказать" за нарушение, поскольку были протоколы, которые засвидетельствовали факт нарушения карантинных требований и составлены в соответствии с КоАП.

"Несмотря на отсутствие решений судов, полицией были составлены протоколы об административных нарушениях в действиях "Эпицентра", которые показали факты нарушения карантинных требований. Однако, Отделение АМКУ не восприняло такие протоколы, как решение органа государственной власти, позволяющие "наказывать" за недобросовестную конкуренцию." - рассказывает в комментарии для Цензор.НЕТ эксперт "Лиги антитраста" Галина Верцимаха.