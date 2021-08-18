Кулеба переговорил по телефону с украинцем, заблокированным на военной базе вблизи Кабула: Мы своих не бросаем

При первой возможности 12 украинцев, которые заблокированы на военной базе вблизи Кабула, будут эвакуированы или силами Украины, или при помощи тех компаний, с которыми они заключили контракты. Данный вопрос сейчас прорабатывается.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что я переговорил по телефону с одним из 12 наших граждан на военной базе вблизи Кабула. У нас состоялся приветливый и предметный разговор о состоянии дел и о том, как вернуть наших домой. Имя парня из соображений безопасности договорились не называть. "Я горжусь своей страной", - сказал он мне. Мы договорились полностью координировать наши общие действия. Сложнейшая ситуация в Афганистане требует именно этого - покоя и координации", - отметил Кулеба.

Он также добавил, что на истерию вокруг того, что "Украина якобы бросила на произвол судьбы на базе в Афганистане 12 военнослужащих" повелось много людей. Далее он развенчал ряд мифов, сложившихся вокруг данной ситуации:

1. Их бросили - ложь. С ними с самого начала кризиса была установлена ​​связь и ее постоянно поддерживает наше посольство в Таджикистане.

2. Всех вывезли, одни украинцы остались - ложь. На базе находятся сотни людей с гражданством многих государств. Украинцы - молодцы. Проявляют себя организованно, дисциплинированно и как лидеры. Просто так взять и выйти с базы - невозможно. Нужен коридор. И это отдельный вопрос.

3. Нашим угрожают - ложь. Пока никакой прямой угрозы жизни и безопасности наших граждан нет. Этот вопрос на особом контроле. Идет спокойный переговорный процесс о путях выезда, без конфликтов или каких-то запугиваний.

4. Это наши военнослужащие в Афганистане - ложь. Они бывшие военнослужащие, но на базе в Кабуле находятся как частные лица по международному контракту с компанией, которая является субконтрактором ООН. Поэтому просьба к СМИ и пользователям соцсетей - не вестись на провокации и не разгонять дезу о "военнослужащих".

Читайте также: На территории Афганистана нет военнослужащих ВСУ, - замминистра обороны Маляр

"Ребят вывезем или мы или компании, по чьему контракту они и другие иностранцы работали на базе. По любому сценарию мы предоставим полную поддержку. Еще раз - для меня и всего МИД достаточно двух слов "Гражданин Украины", чтобы сделать все, чтобы помочь, вернуть, гарантировать безопасность. Это было, есть и будет всегда высоким приоритетом для Украинского государства. Мы не зря прописали это в нашей Стратегии внешней политики. Всех фанатов истории о том, что государство Украина бросило своих, просьба не беспокоить. Мы своих не бросаем", - резюмировал Кулеба.

Ранее стало известно, что на военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие".

В свою очередь в МИД заявили, что ведомству известно о 12 украинцах, заблокированных на военной базе в Афганистане.