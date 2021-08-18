За сутки в Киеве от COVID-19 умер один человек, выявлен 181 новый случай, - Кличко. КАРТА

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 181 больного коронавирусом. Один человек умер.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"181 подтвержденный случай заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер один человек. Всего с начала пандемии в Киеве - 5264 летальных случая. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 221 583 ", - сообщил Кличко.

Заболели 87 женщин в возрасте от 19 до 95 лет и 79 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет. А также 7 девочек от одного года до 15 лет и 8 мальчиков от двух месяцев до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 119 больных коронавирусом.

Выздоровели за прошедшие сутки 29 человек. Всего коронавирус преодолели 214 206 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 43, в Днепровском и Деснянском - по 29 в Шевченковском районе - 25 случаев", - отметил Кличко.

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