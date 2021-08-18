Били до потери сознания: в Житомире пять человек напали на издателя газеты Васильковского. Он подозревает, что заказчик - местный политик. ФОТО (обновлено)

В Житомире произошло дерзкое нападение на директора газеты "20 минут", принадлежащей компании "Медиа Ресурс", Александра Васильковского.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НСЖУ, об этом пишет издание "20 минут Житомир".

Так, в ночь с субботы на воскресенье возле центральной площади пятеро молодчиков неожиданно напали на издателя. Сбили с ног, били по голове и туловищу до потери сознания.

Сам Александр Васильковский считает, что нападавшие действовали по указке. В частности, на его странице в Facebook есть сообщения, в которых говорится о конфликте, в котором фигурирует Александр Васильковский и известная публичная личность из местного политикума, а также сумма в 200 тыс. гривен, которую тот требует "за моральные страдания" от издания "20 минут".

"Непонятно было, что творилось, но кажется, что это связано с одним известным в городе человеком. Сейчас его боты пишут в соцсетях ту информацию, которую почти никто не знал. Поэтому я все же убежден, что это не просто так", - рассказал Васильковский пресс-службе Национального союза журналистов Украины.

На момент телефонного разговора он как раз находился в кабинете следователя.

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На вопрос "связываете ли вы избиение с материалами, напечатанными в возглавляемой вами газете?" он ответил: "Сейчас с этим разбираются. Я думаю, что да. Заявление в полицию я написал только 17 августа. Главное, чтобы их не отмазали".



Фото: сайт НСЖУ

Александр также рассказал, что несколько лет назад злоумышленники сожгли его машину.

"Это было как раз в период Революции Достоинства, и я убежден, что это тоже было связано с моей профессиональной деятельностью. Меня тогда в налоговую вызвали, я писал объяснение, но дело замяли. Там были другие люди, хотя речь шла также о представителе известной политсилы. Он судится с нами, и мы выиграем суды", - рассказывает он.

На официальных сайтах Житомирской областной прокуратуры и Нацполиции появились сообщения о нападении.

"В Житомире расследуется уголовное производство по факту совершения группой лиц хулиганства в отношении руководителя частного предприятия - издателя местной газеты. По данным следствия, инцидент произошел 14.08.2021 в Житомире, около 23:00, возле одного из ночных развлекательных заведений", - сообщили в пресс служба прокуратуры.

"Сейчас по этому факту возбуждено уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств. Полицейские устанавливают очевидцев происшествия, изымают записи камер видеонаблюдения, а также проводят другие мероприятия. Степень тяжести телесных повреждений, полученных заявителем, будет установлено после прохождения им соответствующего судебно-медицинского обследования", - отметили в полиции.

"Житомирская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения группой лиц хулиганских действий в отношении директора частного предприятия (имеет журналистское удостоверение), которое выдает одну из местных газет (ч. 2 ст. 296 УК Украины)", - говорится в сообщении пресс-службы житомирской областной прокуратуры.

Как сообщил пресс-службе НСЖУ заместитель председателя Житомирской областной организации НСЖУ Николай Рой, на работников издания "20 минут" нападают не впервые.

Как позже добавили в департаменте коммуникаций Нацполиции Житомирской области, во время первоочередных следственных действий, в частности, допроса потерпевшего главного редактора одной из газет, мужчина четко рассказал об обстоятельствах, а также указал, что не связывает происшествие со своей журналистской деятельностью.

В настоящее время полиция открыла и расследует уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В случае получения новых данных об обстоятельствах указанного происшествия возможна переквалификация производства. Продолжаются мероприятия правоохранителей для установления причастных к правонарушению лиц. Процессуальное руководство осуществляет Житомирская окружная прокуратура.

"Александр Васильковский не является членом Союза, но в газете работает член НСЖУ Руслан Мороз, которого также избили несколько лет назад двое парней. Это было нападение чисто из хулиганских побуждений, у него забрали аппаратуру и избили. Суд завершился, нападавшим присудили, кажется, по пять лет. Говорили, что это нападение связано с материалами, которые писал Руслан. Но те пацаны, которые его избили, газет и близко не читают. Союз компенсировал ему часть средств на лечение", - рассказал Рой.