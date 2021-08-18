Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко

В аэропорту Кабула находится украинский самолет для эвакуации граждан. Еще один сегодня вылетел в Афганистан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил РБК-Украина спикер МИД Украины Олег Николенко.

Афганистан хотят покинуть более 150 граждан Украины, сообщил Николенко.

"Отрабатываем два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел сегодня из Киева", - сказал он.

По его словам, есть непосредственные три задачи, которые сейчас решают украинские дипломаты.

"Эвакуация начнется, как только будут решены эти вопросы. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - подчеркнул спикер.

Читайте также: Украина рассматривает возможность эвакуации граждан из Афганистана как своим самолетом, так и при помощи партнеров, - Енин