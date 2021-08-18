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Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко

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Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко
В аэропорту Кабула находится украинский самолет для эвакуации граждан. Еще один сегодня вылетел в Афганистан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил РБК-Украина спикер МИД Украины Олег Николенко.

Афганистан хотят покинуть более 150 граждан Украины, сообщил Николенко.

"Отрабатываем два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел сегодня из Киева", - сказал он.

По его словам, есть непосредственные три задачи, которые сейчас решают украинские дипломаты.

"Эвакуация начнется, как только будут решены эти вопросы. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - подчеркнул спикер.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Это что наши Роксоланы которые повыходили там замуж чтоле? Пусть теперь талибов обслуживают. А какая разница? Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 9589
  • Підлога Маккартні
    Я б на месте руководства страны так бы не рисковал, а то мало ли Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 2431
    Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 6564
  • Вася Шевченко f77d76ba
    нафига? если тот, первый, из Кабула, не может вылететь?
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