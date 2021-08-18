Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко
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В аэропорту Кабула находится украинский самолет для эвакуации граждан. Еще один сегодня вылетел в Афганистан.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил РБК-Украина спикер МИД Украины Олег Николенко.
Афганистан хотят покинуть более 150 граждан Украины, сообщил Николенко.
"Отрабатываем два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел сегодня из Киева", - сказал он.
По его словам, есть непосредственные три задачи, которые сейчас решают украинские дипломаты.
"Эвакуация начнется, как только будут решены эти вопросы. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - подчеркнул спикер.