Печерский суд арестовал одного из нападавших на фотожурналиста Кужельного в Киеве, - прокуратура

Сегодня, 18 августа Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для одного из нападавших на фотожурналиста издания "Буквы" Александра Кужельного.

Подозреваемого арестовали, отправив на 60 суток в СИЗО. Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ.

"Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 октября 2021 года включительно, без альтернативы залога", - добавила Максимец.

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Напомним, 14 августа под Офисом президента проходила акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.

Позже стало известно, что семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих в центре Киева вблизи Офиса Президента. Также среди пострадавших - несколько граждан. Кроме того, неизвестные избили журналиста. В тот же день злоумышленников идентифицировали, они попросили прощения у медийщика.

Глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.

Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.