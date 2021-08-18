Шмыгаль требует, чтобы пункты вакцинации от коронавируса работали на выходные и в праздники

Пункты вакцинации от COVID-19 должны работать в выходные и праздничные дни бесперебойно.

Об этом сегодня, открывая заседание Кабмина, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Важно, чтобы на выходные и в праздничные дни у людей была возможность вакцинироваться... Так что, как мы и обсуждали с министром здравоохранения, на выходных и в праздничные дни пункты вакцинации должны работать бесперебойно", – подчеркнул Шмыгаль.

"Мы призываем местную власть также активизировать свою работу", – добавил он.

По словам премьера, в настоящее время Украина вышла на 1 млн прививок от COVID-19 еженедельно.

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