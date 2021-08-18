Трамп заявил, что США никогда не были так унижены, как в Афганистане

Экс-президент США Дональд Трамп назвал операцию по выводу американских войск из Кабула самой плохо организованной за всю мировую историю, осудив действия Белого дома в отношении Афганистана, назвав их позорными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Это ужасное время для нашей страны. Не думаю, чтобы за все годы США были настолько унижены. Не знаю, как это назвать - военное поражение или психологическое поражение - но никогда ничего подобного произошедшему в Афганистане не было", - сказал Трамп.

Он назвал неорганизованность американцев при выводе войск из Афганистана "детской игрой".

"Пожалуй, в мировой истории еще не было операции по выводу войск, организованной столь плохо", - подчеркнул Трамп.

Кризис в Афганистане, как прогнозирует экс-президент, будет негативно влиять на международные отношения США в течение десятилетий.

"Китайцы насмехаются над нами, наблюдая за происходящим", - сказал Трамп.

По его мнению, складывающаяся в Афганистане ситуация может привести к тому, что остающиеся в ближневосточной стране американцы могут стать заложниками талибов.

"Мы имеем дело с тысячами и тысячами американцев и других людей, оказавшимися в затруднительном и попросту опасном положении", - отметил он.

Трамп рассказал, что с ним связывался сенатор Том Коттон, которому пишут сотни американцев, "попавших в ловушку" в Кабуле. Однако Госдепартамент, по словам экс-президента США, не предпринимает конкретных действий, чтобы вызволить их из страны: им лишь предложили заполнить форму в интернете и ждать звонка от американских властей.

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Трамп заявил, что по его информации, от 11 до 40 тыс. человек, желающих покинуть Афганистан, могут оказаться в заложниках у боевиков.

"У нас там 40 тыс. американцев, не считая тех людей, которые помогали США в Афганистане. Мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией. Минимум 11 тыс. потенциальных заложников, а может быть и 40 тыс. Никто точно не знает, как их там много", - пояснил он.

Экс-президент рассказал, что с ужасом смотрел репортажи из Кабула, когда афганцы пытались зацепиться за взлетающий американский самолет. По словам Трампа, эти кадры не идут ни в какое сравнение с эвакуацией персонала США из вьетнамского Сайгона в 1975 году.

"Я смотрел на этот гигантский самолет, как люди хватаются за него, пытаются улететь из Афганистана из-за неописуемого страха. И они падали с высоты 600 метров. Это самое большое унижение, которое я когда-либо испытывал", - поделился бывший глава государства.

Трамп заявил, что никогда не доверял правительству бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани: тот, по словам Трампа, жаждал только денег и "выпить и поесть" за счет иностранцев. Это подтвердилось после сообщений о побеге Гани с набитыми деньгами автомобилями.

Обстановка в Афганистане усугубляется еще и тем, что Россия и Китай могут получить доступ к брошенной в Афганистане американской военной технике, считает Трамп.

"У нас там новейшие танки и ракеты. Я хотел забрать все военное оборудование, потому что был уверен, что правительственные войска не станут сражаться с талибами. У нас там совершенно новые вертолеты Blackhawk на миллиарды долларов. Теперь доступ к ним получат Россия и Китай", - сообщил политик.

Он отметил, что затраты США на операцию в Афганистане сравнимы с военным бюджетом России.

"Мы тратили по $42 млрд в год. Подумайте только: $42 млрд. Насколько я помню, Россия тратит $50 млрд в год на всю армию, а мы $42 млрд только на Афганистан", - сказал экс-президент США, добавив, что взамен таких расходов Вашингтон не получил ничего.

По данным Минобороны РФ военный бюджет Российской Федерации в 2019 году составил около $46 млрд.

Нынешний президент США Джо Байден в апреле согласовал вывод войск из Афганистана до 1 сентября. Активная фаза операции по выходу из страны началась в июле — к началу прошлого месяца 90% американцев покинули Афганистан. Параллельно "Талибан" начал массовое наступление, захватывая одну провинцию за другой и беря под контроль крупные административные центры.

Как сообщалось 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

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СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.