Кабмин разрешил въезд в Украину иностранцам после одной дозы COVID-вакцины

Кабинет Министров Украины внес изменения в правила въезда иностранцев в страну на период пандемии COVID-19. В частности, теперь будут пускать с подтверждением не только полного курса вакцинации, но и после первой дозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно изменениям, для пересечения границы Украины иностранцам и лицам без гражданства нужен отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген, а также документ подтверждающий вакцинацию от COVID-19.

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При этом будет приниматься иностранный COVID-сертификат, который подтверждает вакцинацию одной или несколькими дозами вакцин, которые включены в перечень Всемирной организации здравоохранения. Раньше нужно было подтвердить полный курс.

Кроме того, внесены изменения и в перечень вакцин, после прививки которыми будут пускать в Украину. В частности, в него внесли препарат от Johnson & Johnson.