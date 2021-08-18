Новости • Агрессия России против Украины

Жительница Золотого-4 ранена в результате вчерашнего вечернего обстрела со стороны наемников РФ, - Гайдай

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Жительница Золотого-4 ранена в результате вчерашнего вечернего обстрела со стороны наемников РФ, - Гайдай
Населенные пункты Луганщины, расположенные вблизи линии разграничения, подверглись еще пяти длительным обстрелам на протяжении минувших суток, в результате обстрела в Золотом-4 ранена женщина.

Об этом заявил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОВГА.

"Враг продолжает коварно обстреливать подконтрольные украинской власти территории. В последнее время все чаще страдают мирные жители и их дома. 17 августа российско-оккупационные войска ранили женщину из Золотого-4, которая попала в больницу. Даже не представляю, как в такой опасности через две недели нашим детям идти в школу?! В каких условиях опасности им придется учиться?" - отметил Гайдай.

По его словам, вчера вечером со стороны Золотого-5, расположенного на неподконтрольной территории, совершены обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов из минометов и противотанковых гранатометов.

В результате этого жительница Золотого-4 1973 года рождения получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы. Ее госпитализировали в больницу Лисичанска.

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Топ комментарии

  • Гриша Новіков
    При першому пострілі ВСУ повернеться на свої позиції (нелох 42, Золоте-4)
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Октябрь 2019 года.

    Гарант Зеленский:

    "Была достигнута договоренность о начале разведения войск, всех поздравляю с началом, в Петровском и Золотом.
    Хочу успокоить местное население: я лично гарантирую, что вы будете защищены и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность."

    https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-anonsiroval-razvedenie-voysk-esche-na-dvuh-uchastkah
  • Sergii Ustim
    Мало войска отвели, нужно до Днепра.
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