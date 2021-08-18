Новости • Агрессия России против Украины, Захват власти в Афганистане

Отправленный для эвакуации граждан Ил-76 находится в аэропорту Омана и ждет разрешения на безопасный выход из Афганистана, - Генштаб

5 35045
Отправленный для эвакуации граждан Ил-76 находится в аэропорту Омана и ждет разрешения на безопасный выход из Афганистана, - Генштаб
Сегодня, 18 августа, из военного сектора аэропорта Борисполь в Кабул (Афганистан) с миссией по эвакуации граждан Украины и иностранцев вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"В настоящее время нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой. Кроме того, еще не получено разрешение на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана. Поэтому пока самолет Ил-76МД находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), где ждет решения данных вопросов и разрешения на эвакуацию", - подчеркивают в Минобороны. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Чо, опять в Оман кто-то полетел инкогнито в фиолетовой маечке и трусиках? Отправленный для эвакуации граждан Ил-76 находится в аэропорту Омана и ждет разрешения на безопасный выход из Афганистана, - Генштаб - Цензор.НЕТ 3072
    Отправленный для эвакуации граждан Ил-76 находится в аэропорту Омана и ждет разрешения на безопасный выход из Афганистана, - Генштаб - Цензор.НЕТ 3121
  • Владимир c2a8b9e2
    А вообще я возмущен циничным комментариям. У людей по разному складывались причины, а вы смакуете смертельную опасность. Вполне возможно этим самолетом вывезут и людей западных стран. Ведь некоторых наших граждан вывезли от-туда самолеты запада. Не смейтесь над чужим горем, ибо оно тогда посетит вас. Не опускайтесь до уровня параши, будьте в первую очередь людьми!
  • Valery Greff
    С Ил-76 всё проще. Его просто делали в КБ Антонова. А потом "передали" Ил-у документацию. Всё потому, что у Ил "не было опыта в создании самолётов с большой рампой", а очень надо было, чтоб это был именно Ил...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости