Обвиняемый по делу Гандзюк Левин на допросе заявил, что к нему обращался Рищук и просил "проучить" активистку

Сегодня, 18 августа, Днепровский суд Киева продолжил допрос обвиняемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина. Во время допроса обвиняемый рассказал, что к нему обращался экс-заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Евгений Рищук и просил "проучить" Гандзюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время допроса прокурор спросил Алексея Левина, знаком ли он с Андреем Гордеевым и Евгением Рищуком, которые на момент нападения на Екатерину Гандзюк в июле 2018 года занимали должности председателя Херсонской ОГА и заместителя председателя соответственно. На что Левин ответил, что был с ними знаком.

Далее прокурор спросил, обсуждал ли обвиняемый с Рищуком и Гордеевым нападение на Гандзюк, на что Левин ответил, что с Гордеевым никогда не обсуждал, а с Рищуком "был когда-то разговор".

"Он сказал, что устал с ней воевать, нельзя (ли) было как-то ее проучить. Пытался меня подвести. Я сказал: Евгений Николаевич, только не ко мне с этими вопросами" - заявил в суде обвиняемый Алексей Левин.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.

На одном из заседаний свидетели по делу - бывший член "Правого сектора" Павел Пилипенко и бизнесмен Сергей Брага - дали показания в суде о причастности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк.