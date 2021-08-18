Около 50 тыс. хасидов приедут в Умань для празднования Рош Ха-Шана, - Клименко

Глава Нацполиции Игорь Клименко и посол Израиля Михаэл Бродский обсудили обеспечение безопасности во время празднований Рош Ха-Шана в Умани (праздник начала нового года в иудаизме).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Стороны подчеркнули важность сотрудничества для предупреждения правонарушений, в частности, совершенных на почве нетерпимости.

Клименко отметил, что по информации полиции, в этом году ожидается прибытие в Умань около 50 тыс. хасидов для празднования Рош Ха-Шана.

"Главная задача - чтобы гости чувствовали себя в безопасности. У нас полное взаимодействие с израильскими полицейскими, которые вместе с нами несут службу в Умани. Национальная полиция и полиция Черкасской области сейчас на усиленном варианте несения службы", - отметил глава полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет принять паломников-хасидов в Умани, - Кузин