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Около 50 тыс. хасидов приедут в Умань для празднования Рош Ха-Шана, - Клименко

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Около 50 тыс. хасидов приедут в Умань для празднования Рош Ха-Шана, - Клименко
Глава Нацполиции Игорь Клименко и посол Израиля Михаэл Бродский обсудили обеспечение безопасности во время празднований Рош Ха-Шана в Умани (праздник начала нового года в иудаизме).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Стороны подчеркнули важность сотрудничества для предупреждения правонарушений, в частности, совершенных на почве нетерпимости.

Клименко отметил, что по информации полиции, в этом году ожидается прибытие в Умань около 50 тыс. хасидов для празднования Рош Ха-Шана.

"Главная задача - чтобы гости чувствовали себя в безопасности. У нас полное взаимодействие с израильскими полицейскими, которые вместе с нами несут службу в Умани. Национальная полиция и полиция Черкасской области сейчас на усиленном варианте несения службы", - отметил глава полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет принять паломников-хасидов в Умани, - Кузин

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Топ комментарии

  • Alex Walewski 08494ca1
    новая зараза едет......
  • Підлога Маккартні
    В этом году для уманчан ваще халява. Хасята должны за две недели раньше приехать на могилку к своему духовному лидеру, шоб успеть пройти самоизоляцию. А это на две недели больше бабла на аренде квартир 💰💰💰🤑🤑🤑🎰🎰🎰.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну наконец-то... а то намучились в прошлом году без ежегодного беспредела...
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