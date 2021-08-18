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В ходе визита в РФ Меркель обсудит с Путиным конфликт на Донбассе, Беларусь и Афганистан, - спикер правительства Зайберт

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В ходе визита в РФ Меркель обсудит с Путиным конфликт на Донбассе, Беларусь и Афганистан, - спикер правительства Зайберт
Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 20 августа, встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Среди тем встречи будут Украина и Афганистан.

Об этом сегодня на брифинге в Берлине заявил пресс-секретаря Кабмина Германии Штеффен Зайберт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Также лидеры двух государств могут обсудить ситуацию в Беларуси.

"Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает, о Беларуси", - сказал Зайберт, добавив, что Афганистан тоже будет на повестке дня.

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Топ комментарии

  • Омерзительный
    .... и своё трудоустройство? В ходе визита в РФ Меркель обсудит с Путиным конфликт на Донбассе, Беларусь и Афганистан, - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 7886
  • КузьмичUA
    И зарплату в газпроме...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а пенсию от газпрома?
    нужен ей тот Донбасс, вместе с Афганистаном и тем более Белорусью...(до дембеля уже дни считает...и гонорары)
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