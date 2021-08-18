В ходе визита в РФ Меркель обсудит с Путиным конфликт на Донбассе, Беларусь и Афганистан, - спикер правительства Зайберт
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Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 20 августа, встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Среди тем встречи будут Украина и Афганистан.
Об этом сегодня на брифинге в Берлине заявил пресс-секретаря Кабмина Германии Штеффен Зайберт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Также лидеры двух государств могут обсудить ситуацию в Беларуси.
"Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает, о Беларуси", - сказал Зайберт, добавив, что Афганистан тоже будет на повестке дня.