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Суд приговорил к 8 годам тюрьмы агента ФСБ РФ, собиравшего данные о ракетном комплексе "Нептун", - СБУ

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Суд приговорил к 8 годам тюрьмы агента ФСБ РФ, собиравшего данные о ракетном комплексе "Нептун", - СБУ
В законную силу вступил судебный приговор в отношении агента ФСБ РФ, который собирал данные о новейших украинских разработках ракетных комплексов. Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Досудебное расследование установило, что действуя по заданию спецслужб страны-агрессора, злоумышленник намеревался получить сведения о новейшей военной разработке - ракетном комплексе "Нептун". Для этого он пытался завербовать военнослужащих одного из научно-исследовательских центров Вооруженных Сил Украины.

Контрразведчики СБУ задержали агента при попытке передачи секретной технической документации по современному ракетному комплексу.

Также подчеркивается, что Лисичанский городской суд Луганской области приговорил предателя к 8 годам лишения свободы.

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Суд приговорил к 8 годам тюрьмы агента ФСБ РФ, собиравшего данные о ракетном комплексе Нептун, - СБУ 01

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Топ комментарии

  • Русский Алкаш
    Ты подожди, ща бубочка его амнистирует или поменяет
  • Первый Второй
    Даунбасцы в основном их отдают на обмен за своих террористов, наловят "бомбил" объявят шпиенами и агентами СБУ и в список на обмен.
  • Александр Романов 0166afe8
    все восемь лет должен отсидеть на бутылке!
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