IT-компания "Техноложик" обратилась к бизнес-омбудсмену из-за произвола ГФС и нападения налоговиков на сотрудницу

ООО "Техноложик" пожаловалась в Совет бизнес-омбудсмена на возможные противоправные действия работников ГФС. В конце июля работники налоговой полиции похитили сотрудника компании Юлию Шевчук посреди улицы в Киеве, а затем начали давление через уголовное дело, к которому "Техноложик" не имеет никакого отношения.

Об этом говорится в официальной жалобе ООО "Техноложик" в Совет бизнес-омбудсмена, копия которого есть в распоряжении редакции.

В частности, сотрудники Офиса крупных налогоплательщиков ГФС в рамках уголовного производства №42020000000001539 от 17.08.2020 с июля 2021 начали активные следственные действия в отношении ООО "Техноложик". Интересно, что ранее по этому же делу налоговики арестовали и изъяли у одного ФЛП парфюмерию и косметику, потребовали документы у ООО "Логистическая компания - УМС" (основной вид деятельности фирмы - складское хозяйство) и в ООО "ЖБК" (оптовая торговля древесиной и строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием).

Представители ООО "Техноложик" утверждают, что никоим образом не связаны с перечисленными ФЛП и компаниями. Впрочем, ГФС давит на общество, прикрываясь именно этим делом.

"Под предлогом исследования фактов уклонения от уплаты налогов в уголовном производстве, к обстоятельствам которого ООО" Техноложик "не имеет никакого отношения, осуществляется давление и вмешательство в деятельность общества", - говорится в жалобе бизнес-омбудсмену.

Руководство компании "Техноложик" расценивает такие действия ГФС как очередное преследование представителей бизнеса сферы информационных технологий. Возможно, налоговики хотят получить взятку или хотят закрыть ООО по заказу конкурентов. Поэтому компания просит бизнес-омбудсмена вмешаться в ситуацию и повлиять законно на налоговиков.

Напомним, 30 июля 2021 днем ​​посреди улицы двое неизвестных затолкали Юлию Шевчук в автомобиль и начали требовать подписи под заявлением о деятельности ООО "Техноложик". В случае отказа ей угрожали пистолетом, обещали пытать и посадить в следственный изолятор. Один из нападавших представился Тарасом. Поскольку до похищения он звонил жертве, то идентифицировать его удалось. Сейчас владельцем телефонного номера, с которого нападающий общался с женщиной, является сотрудник Управления по борьбе с финансовыми преступлениями Офиса крупных плательщиков ГФС Тарас Юрьевич Кручко. Уже 2 августа Шевчук написал заявление о противоправных действиях сотрудников налоговой милиции в центральный офис ГФС с требованием провести служебное расследование инцидента. Никакого официального ответа от налоговиков потерпевшая женщина до сих пор не получила.

ООО "Техноложик" работает на рынке информационных технологий с ноября 2020 года. За III квартал 2021 общество уплатило в бюджет более 73 000 гривен единого налога, находясь на упрощенной системе налогообложения с уплатой 5% ЕН (без НДС).