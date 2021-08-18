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Банковая дала команду правоохранителям и уничтожает политического конкурента любыми методами, - заявление партии Кличко

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Банковая дала команду правоохранителям и уничтожает политического конкурента любыми методами, - заявление партии Кличко
"УДАР Виталия Кличко" требует от власти остановить политическое давление на партию и ее лидера через правоохранительные органы.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте партии, информирует Цензор.НЕТ.

В партии считают многочисленные обыски, которые продолжаются в подразделениях КГГА, коммунальных предприятиях и подрядных организациях с мая, "зачисткой политического поля от конкурентов". Офис президента не прекращает попыток дискредитировать Виталия Кличко и таким образом пытается создать основу, чтобы, вопреки законам, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне.

"Банковая видит в Виталии Кличко главного конкурента. Лидер партии "УДАР" имеет один из самых высоких рейтингов доверия украинцев и наименьший среди политиков антирейтинг. Дополнительным стимулом для усиления давления стало объединение "УДАРа Виталия Кличко" с другими политическими силами для консолидации усилий в противодействии некомпетентной власти", - отмечается в заявлении.

В "УДАРе" подчеркивают, что давление оказывается не только на Виталия Кличко, но и на других партийцев. Правоохранители неоднократно врывались с обысками в их дома, приходили и к лидеру "УДАРа".

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"Дерзкие действия правоохранителей по указанию руководства ОП и при поддержке провластных народных избранников свидетельствуют о том, что Банковая готова идти до конца в уничтожении политического конкурента любой ценой. Даже ценой остановки столицы. Требуем от власти прекратить давление на политическую партию "УДАР Виталия Кличко" и ее лидера с помощью подконтрольных правоохранительных органов. Призываем международных партнеров отреагировать на действия украинской власти и помочь вернуть ее на путь законности", - говорится в заявлении" УДАРа".

Топ комментарии

  • pacerhard melina
    Серьезно, политикой не нужно заниматься? А ничего, что Виталий - председатель политической партии "Удар", которой киевляне доверили свой город. Ему, а не попке януковича или голосящему кивину верещук. И киевлянам совершенно не нравится идея клоуна отнять у избранного мэра полномочия и передать их киевской версии ермака. Дырка вам от буболика, а не Кличко, зелебобы. А станете борзеть - получите треитий Майдан, причем сразу с оружием.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Судячи з того, що "мочити" Віталіка випустили і шавок Бєні, Віталій правий.
    Зелена сарана хоче терміново прибрати Кличка.
    Особливо після того, як він їх привселюдно нагнув та принизив з їхніми "інсталяціями" на Алеї Слави.

  • Senator S 01a656ec
    Зеленский политик. Банкова дала команду правоохоронцям і знищує політичного конкурента будь-якими методами, - заява партії Кличка - Цензор.НЕТ 7242 Этот анекдот набрал 2 000 000 просмотров... Банкова дала команду правоохоронцям і знищує політичного конкурента будь-якими методами, - заява партії Кличка - Цензор.НЕТ 7242
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