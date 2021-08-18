Сцена в Мариинском: организаторы концерта говорят, что под памятником может не быть могил
Ответом организаторов располагает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"В наследие с советских времен до сих пор за площадью Конституции находятся остатки памятника участникам большевистского октябрьского восстания 1917 года против Украинской Центральной Рады. На тот момент украинская власть оказалась сильнее, и большевики потерпели поражение", - сказано в сообщении.
При этом организаторы концерта подчеркнули, что погибшие участники восстания были похоронены украинским правительством в братской могиле в одном из уголков Мариинского парка. Во времена СССР в 1935 году на месте предполагаемого захоронения был установлен памятный знак с соответствующей надписью антиукраинского прокоммунистического содержания. Во время событий Революции Достоинства эта надпись была сбита и большинство элементов памятника было разрушено. Сейчас постамент находится в аварийном состоянии.
Авторы комментария напоминают, что согласно информации Украинского института национальной памяти, на территории Мариинского парка похоронено значительное количество людей, погибших во время событий Украинской революции 1917-1921 годов. Среди них - как сторонники большевистской власти, так и жертвы "красного террора". Общее количество похороненных до сих пор неизвестно. Также неизвестны места конкретных захоронений, поскольку поисковые работы в Мариинском парке не проводились.
"Нет никаких подтверждений, что захоронения осуществлялись именно на территории, где сейчас расположена площадь Конституции и именно в том месте, где был установлен советский памятный знак", - подчеркнули организаторы концерта.
Организаторы концерта также отмечают, что "никого из представителей КГГА не возмутил тот факт, что во время проведения песенного конкурса Евровидение-2017 на площади Конституции происходили развлекательные мероприятия. В частности, именно в этом месте находилась красная дорожка и прямо у остатков памятника работал ди-джей".
Они напомнили, что благотворительные средства, которые будут собраны на концерте, направят на создание Центра современного искусства - Музея Ивана Марчука.
Ранее заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив написал в Фейсбуке, что в Мариинском парке в Киеве на месте разрушенного памятника участникам октябрьского вооруженного восстания 1917 года стали монтировать сцену.