Украина вышла из двух соглашений с СНГ в области космоса

Кабинет Министров принял решение о выходе Украины из Соглашения о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства. Решение принято во время заседания правительства 18 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, соглашение было подписано 13 ноября 1992 года в Москве. Основным предметом соглашения является утверждение принципа финансирования за счет паевых взносов межгосударственных программ исследования и использования космического пространства, которые утверждаются Советом глав государств СНГ.

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"По результатам проведенного анализа предлагается прекратить участие украинской стороны в Соглашении о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства в связи с тем, что соглашение не отвечает национальным интересам Украины, не имеет практического значения для Украины и не применяются", - говорится в документе.

Кроме того, Украина расторгает соглашение с СНГ о порядке содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ, подписанное 15 мая 1992 года, пишет korrespondent.net.