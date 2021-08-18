Трамп: Армия Афганистана воевала с талибами только ради зарплаты

Военнослужащие в Афганистане получали самую большую зарплату, и только ради нее оказывали сопротивление боевикам движения "Талибан".

Об этом бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Он сказал, что консультировался с разными людьми по поводу мотивации афганских правительственных войск. И пришел к выводу, что солдаты воевали с талибами только из-за зарплат.

"У них была самая большая зарплата среди других армий. И они делали это только ради нее. Как только мы перестали платить и ушли, они перестали сражаться", - объяснил Трамп.

Он подчеркнул, что стоило Соединенным Штатам перестать платить афганским военным, как те сложили оружие.

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"Наша страна заплатила армии Афганистана целое состояние. Можно сказать, что мы в своем роде подкупали их, чтобы они сражались. Но так это не работает", - добавил Трамп.