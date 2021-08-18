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Трамп: Армия Афганистана воевала с талибами только ради зарплаты

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Трамп: Армия Афганистана воевала с талибами только ради зарплаты
Военнослужащие в Афганистане получали самую большую зарплату, и только ради нее оказывали сопротивление боевикам движения "Талибан".

Об этом бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Он сказал, что консультировался с разными людьми по поводу мотивации афганских правительственных войск. И пришел к выводу, что солдаты воевали с талибами только из-за зарплат.

"У них была самая большая зарплата среди других армий. И они делали это только ради нее. Как только мы перестали платить и ушли, они перестали сражаться", - объяснил Трамп.

Он подчеркнул, что стоило Соединенным Штатам перестать платить афганским военным, как те сложили оружие.

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"Наша страна заплатила армии Афганистана целое состояние. Можно сказать, что мы в своем роде подкупали их, чтобы они сражались. Но так это не работает", - добавил Трамп.

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Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Точно и подобных заробитчан мы у себя увидели в 2014-м, в Крыму, Донецке и Луганске. Да и на местах было не мало сочувствующих в погонах и желающих на росзарплатку перейти. Поэтому хороший урок и для нас в том числе
  • 18c49ed2
    Тогда тем более правильно Байден откинул этих иждивенцев. Если им не дорога их страна и их семьи, то кто им доктор?
  • belge
    Не.ер было вообще свой пятак туда совать. Они в общественном развитии на 500 лет отстают. И никакими демократическими пряниками вы этот процесс не ускорите. Это, как тянуть руками ростки из земли, чтобы они скорее подросли. Огородить их серьёзным забором и пусть созревают, как умеют.
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