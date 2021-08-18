На Донбассе с начала суток - тишина, - ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе соблюдают условия режима перемирия.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС), информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что украинская армия полностью контролирует ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил, сдерживая российских наёмников и соблюдая режим прекращения огня.

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