На Донбассе с начала суток - тишина, - ООС
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С начала текущих суток российские наемники на Донбассе соблюдают условия режима перемирия.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС), информирует Цензор.НЕТ.
"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что украинская армия полностью контролирует ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил, сдерживая российских наёмников и соблюдая режим прекращения огня.