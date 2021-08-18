Сбежавший из Афганистана президент Гани находится в ОАЭ

Афганский президент Ашраф Гани, бежавший на днях из Кабула, находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщила министерство иностранных дел этой страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"МИД ОАЭ может подтвердить, что наша страна из гуманитарных соображений приняла на своей территории президента Ашрафа Гани и его семью", - говорится в заявлении ведомства.

Гани покинул на самолете Афганистан 15 августа, когда движение "Талибан" уже контролировало почти всю его страну и готовилось взять под контроль и Кабул. Об уходе в отставку он не сообщал.

17 августа вице-президент Афганистана Салех объявил себя главой государства и пообещал возглавить борьбу с движением "Талибан".

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