Белорусским спортсменам запретили выезжать из страны, - легкоатлет Кравченко

Спортсменам запретили выезжать за границу как на соревнования, так и по личным делам, даже если поездка финансируется за свой счет.

Об этом сообщил в Инстаграме легкоатлет Андрей Кравченко, серебряный призер Пекина-2008 в десятиборье, информирует Цензор.НЕТ.

Он опубликовал переписку с абонентом, имя которого скрыл. "Уважаемые спортсмены, приказом Министра спорта с сегодняшнего дня прекращены все выезды за рубеж на соревнования, это касается и тех, кто находится в отпуске (никаких выездов даже за свой счет)", - пишет абонент.

Также в сообщении указано, что при нарушивших этот приказ спортсменов уволят.

"Как мы видим "Хата с Краю" - уже не работает! Осталось только поводок с ошейником повесить на шею и рот пластырем заклеить!" - прокомментировал это сам Кравченко.

Министерство спорта Беларуси пока не прокомментировало информацию о запрете.

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Напомним, 1 августа белорусские функционеры сняли Кристину Тимановскую с Олимпиады после критики в адрес чиновников. Спортсменку попытались против ее воли вывезти из Токио в Беларусь, но она отказалась лететь и обратилась за помощью к полиции. Тимановскя пояснила, что не хочет лететь, потому что дома ее может ждать тюрьма. Она попросила политического убежища в Польше и уже получила гуманитарную визу.

Муж Тимановской Арсений Зданевич срочно уехал из Беларуси в Украину.

Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.

4 августа Тимановская прибыла в Польшу и получила возможность продолжить спортивную карьеру в этой стране.