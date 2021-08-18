Кабмин выделил 300 млн грн на создание в Украине центров неонатального скрининга

Правительство приняло решение о создании в Украине центров неонатального скрининга. На их создание в 2021 году из бюджета будет выделено 300 млн грн.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров 18 августа, информирует Цензор.НЕТ.

Глава правительства отметил, что в таких центрах будут проводить исследования, которые позволяют вовремя выявить у новорожденных наследственные или врожденные болезни.

"Все новорожденные смогут пройти соответствующие обследования, которые позволяют диагностировать более 20 различных орфанных заболеваний", - сообщил премьер-министр.

Также Шмыгаль сообщил, что Кабмин создает биокластер "Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий", который позволит начать изготавливать тест-системы для диагностики инфекционных заболеваний, а также вакцины.

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"За последние годы и десятилетия Украина практически полностью утратила всю базу для производства вакцин и тест-систем для диагностики инфекционных болезней. Во исполнение поручения Президента эту ситуацию мы начали менять еще в прошлом году. Сейчас выделяем 100 млн грн, чтобы создать соответствующий кластер. Это позволит объединить государственные и частные ресурсы, чтобы максимально реализовать образовательный, научный и технический потенциал, который есть у нас в стране ", - пояснил премьер.