Коломойскому и Боголюбову вручили иски суда Израиля через объявление в газете

Иски против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и их лица Вячеслава Карташова опубликованы в газете "Голос Украины".

Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка", информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет об иске, который "Приватбанк" ранее подал в Окружной суд г. Тель-Авив-Яффа. Банк утверждает, что бывшие собственники с 2007 по 2011 гг. незаконно вывели в Израиль как минимум 600 млн долларов.

Согласно решению израильского суда от 26 апреля 2021 года, банк публикует сообщение в газете "Голос Украины".

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"Хотя господину Коломойскому и господину Боголюбову уже был должным образом вручен иск в Израиле, и в рамках их и господина Карташова предыдущих попыток избежать вручения иска в Украине, банк принимает эти дальнейшие меры для устранения каких-либо аргументов с их стороны о том, что иск был им должным образом вручен, и обеспечить правосудие израильского суда по их незаконным действиям", — сообщили в банке.