КГГА сама разрешила поставить сцену в Мариинском парке, - Минкульт

Остатки памятника участникам большевистского восстания 1917 года никак не привязаны к конкретным местам захоронения.

Об этом заявляет Министерство культуры и информационной политики, информирует Цензор.НЕТ.

"Остатки памятника участникам большевистского октябрьского восстания 1917 года против Украинской Центральной Рады никоим образом не привязаны к конкретным местам захоронения. Пока неизвестно даже, остались ли вообще на территории Мариинского парка любые захоронения. Поскольку и советской властью, в течение ее существования, и немецкими оккупантами во время Второй мировой войны на территории парка проводились работы по "благоустройству"", - сказано в сообщении.

Министерство утверждает, что Киевская горгосадминистрация выдала организаторам концерта все необходимые для установки сцены разрешения.

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"События последних дней говорят о том, что киевская власть намеренно пытается сорвать в столице празднования такой величественной для страны даты - 30-летия Независимости Украины. Если замысел именно такой, заверяем: ничего не получится. Киев, как и вся Украина, будет праздновать День Независимости!" - подытожили в Министерстве.

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Ранее заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив написал в Фейсбуке, что в Мариинском парке в Киеве на месте разрушенного памятника участникам октябрьского вооруженного восстания 1917 года стали монтировать сцену. Организаторы концерта ответили, что нет никаких доказательств того, что под памятником действительно находится могила - захоронений в Мариинском парке множество, и их точное место неизвестно.