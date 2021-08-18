Водитель с оружием пытался прорваться на перекрытые из-за репетиции парада улицы, - патрульная полиция Киева. ФОТО

В Киеве водитель угрожал патрульным оружием, требуя пропустить на улицы, перекрытые при репетиции парада.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

"Водитель автомобиля Volkswagen проигнорировал требования патрульных, о запрете проезда. Доехав до перекрестка улиц Большой Васильковской и Саксаганского, мужчина снова попал на перекрытие, а потом демонстративно достал предмет, похожий на оружие и перезарядил его на глазах у полицейских.

Патрульные на следующем перекрестке транспортное средство остановили, мужчину задержали и разоружили", - говорится в сообщении.

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Сейчас на месте работают следователи Печерского управления полиции.