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Водитель с оружием пытался прорваться на перекрытые из-за репетиции парада улицы, - патрульная полиция Киева. ФОТО

14 09333
В Киеве водитель угрожал патрульным оружием, требуя пропустить на улицы, перекрытые при репетиции парада.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

Водитель с оружием пытался прорваться на перекрытые из-за репетиции парада улицы, - патрульная полиция Киева 01

"Водитель автомобиля Volkswagen проигнорировал требования патрульных, о запрете проезда. Доехав до перекрестка улиц Большой Васильковской и Саксаганского, мужчина снова попал на перекрытие, а потом демонстративно достал предмет, похожий на оружие и перезарядил его на глазах у полицейских.

Патрульные на следующем перекрестке транспортное средство остановили, мужчину задержали и разоружили", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Киеве проведут первую репетицию парада ко Дню Независимости. Движение на ряде улиц будет перекрыто до конца суток. СХЕМА

Сейчас на месте работают следователи Печерского управления полиции.

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Топ комментарии

  • Вячеслав Галушка
    Да уж, в Америке такого дебила на месте бы определили на холодный стол…
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Шо, опять зепутанга задержали?
  • Вася Путлер
    Жаль что копы не завалили мажорика когда тот передернул затворную раму на пестике
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