Водитель с оружием пытался прорваться на перекрытые из-за репетиции парада улицы, - патрульная полиция Киева. ФОТО
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В Киеве водитель угрожал патрульным оружием, требуя пропустить на улицы, перекрытые при репетиции парада.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.
"Водитель автомобиля Volkswagen проигнорировал требования патрульных, о запрете проезда. Доехав до перекрестка улиц Большой Васильковской и Саксаганского, мужчина снова попал на перекрытие, а потом демонстративно достал предмет, похожий на оружие и перезарядил его на глазах у полицейских.
Патрульные на следующем перекрестке транспортное средство остановили, мужчину задержали и разоружили", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают следователи Печерского управления полиции.