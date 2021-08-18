ГФС утверждает, что не давила на компанию "Техноложик"

Сотрудники налоговой милиции допросили директора компании по месту ее жительства и действовали в рамках закона.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, информирует Цензор.НЕТ.

В ГФС сообщили, что разоблачили группу лиц, которые организовали доступ к азартным играм в букмекерских конторах и интернет-казино. Доступ был организован через несколько фирм, их сотрудников допросили.

"В одном из случаев было установлено место жительства директора одного из обществ. С целью допроса последней сотрудники ОВПП ГФС осуществили выезд по месту жительства директора. Она добровольно дала показания о том, что никакого отношения к регистрации, ведению хозяйственной деятельности и подписанию финансово-хозяйственных документов одного из обществ не имела, о деятельности такого предприятия ей не известно, на указанном предприятии никогда не работала, должность директора не занимала", - сказано в сообщении.

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В ГФС утверждают, что их сотрудники действовали в рамках закона, а сообщения о "похищении" и "угрозе оружием" не соответствуют действительности.

"Оружие работнику, который им якобы угрожал, не выдавалось, разрешение на пользование оружием у него отсутствует, какого-либо личного оружия в собственности нет. Никаких противоправных действий, тем более "безумного давления" сотрудники ГФС не совершали. Протокол о непричастности подписывался гражданкой лично и без давления", - сказано в сообщении.

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Ранее ООО "Техноложик" заявило о давлении со стороны налоговиков. В компании утверждают, что сотрудницу компании Юлию Шевчук представители ГФС похитили на улице и угрожали ей пистолетом.