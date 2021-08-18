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Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике. ФОТОрепортаж

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В центре Киева состоялась первая репетиция парада войск ко Дню Независимости Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике 01
Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике 02

В пешей колонне - около 5 тысяч представителей подразделений ВСУ и Министерства внутренних дел. Среди них участники боевых действий на востоке Украины, представители кинологических подразделений различных силовых структур со служебными собаками.

Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике 03
Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике 04

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Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике 05

Шествие сопровождается музыкальными композициями в исполнении военного оркестра ВСУ. Участники марша скандируют: "Слава Украине - Героям Слава".

Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике 06
Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике 07
Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике 08

Также над Крещатиком пролетела воздушная колонна в составе самолетов и вертолетов Вооруженных Сил, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и ГП "Антонов".

Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике 09

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Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике 10
Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике 11

Более 300 единиц различной военной техники проехали по улице Крещатик и площади Майдан Незалежности в составе механизированной колонны.

Репетиция продолжалась два часа.

Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике 12

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Репетиции парада войск ко Дню Независимости Украины в Киеве запланированы также на 20 и 22 августа.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Приємно дивитись на Армію відновлену Порошенком. Це вам не декорації совкодрочерські наркєта криворожського.
  • Valery Greff
    А отот "пиксель" из бумажек? Чиста криварожский стиль...
  • Дмитрий Ч
    Для сценаристов и косюмеров Зеленского, норм! Они по жизни так делают, у них весь съемочный реквизит, исключительно из бутафории состоит, по ящику потом один хрен не видно!
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