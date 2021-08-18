Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета детский кардиохирург Юлия Кузьменко заявила о преследовании.

Об этом она сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация неприятная - нас действительно преследуют. После случаев преследования и попыток проникнуть в помещение проживания Яны (Дугарь. - Ред.), я стараюсь внимательно следить в том числе и за автомобилями, которые ездят рядом со мной", - написала она.

Кузьменко заявила, что у нее нет суицидальных настроений, машина находится в идеальном состоянии, а водит она крайне аккуратно. Также, по словам кардиохирурга, у нее нет проблем со здоровьем.

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"В случае если вдруг я начинаю брать вину за убийство Шеремета на себя - это ложь, прошу сразу расценивать как громкий вопль о немедленной помощи", - добавила Кузьменко.

Напомним, ранее друга подсудимая по делу об убийстве Шеремета Яна Дугарь заявила о слежке.