Кузьменко заявила о преследовании
Об этом она сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Ситуация неприятная - нас действительно преследуют. После случаев преследования и попыток проникнуть в помещение проживания Яны (Дугарь. - Ред.), я стараюсь внимательно следить в том числе и за автомобилями, которые ездят рядом со мной", - написала она.
Кузьменко заявила, что у нее нет суицидальных настроений, машина находится в идеальном состоянии, а водит она крайне аккуратно. Также, по словам кардиохирурга, у нее нет проблем со здоровьем.
"В случае если вдруг я начинаю брать вину за убийство Шеремета на себя - это ложь, прошу сразу расценивать как громкий вопль о немедленной помощи", - добавила Кузьменко.
Напомним, ранее друга подсудимая по делу об убийстве Шеремета Яна Дугарь заявила о слежке.