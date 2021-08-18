Польша устанавливает колючую проволоку на границе с Беларусью для борьбы с нелегальной миграцией

Силы безопасности Польши укрепляют польско-белорусскую границу колючей проволокой, чтобы защититься от наплыва беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана, которые пытаются попасть в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

По словам министра обороны Мариуша Блащака, в операции по установлению ограждения из колючей проволоки участвует более 900 польских военнослужащих. Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик отметил, что "пограничные службы страны не позволят нелегальным мигрантам попасть в Польшу". Сдерживать нелегалов польским пограничникам теперь помогают военные..

Министерство обороны Польши сообщило, что колючая проволока уже установлена на почти 100 из 418 километров границы, и вскоре такие заграждения будут готовы еще на участке в 50 км.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий со своей стороны обвинил официальный Минск в шантаже, поскольку белорусские пограничники не пускают мигрантов обратно в Беларусь, а Польша, Латвия и Литва, куда пытаются попасть люди, не пускают их к себе. Из-за этого на границе часто вспыхивают конфликты и столкновения.

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"Не будет того, чтобы шантаж со стороны Лукашенко заставлял нас принять кого-то", - заявил Моравецкий.