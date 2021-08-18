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Талибы казнили четырех командиров афганской армии на стадионе в Кандагаре, - журналист. ВИДЕО

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Талибы казнили четырех командиров афганской армии на стадионе в Кандагаре, - журналист. ВИДЕО
В Кандагаре на юге Афганистана боевики "Талибана" публично казнили четверых военных командиров, выступавших на стороне прежних властей страны.

Об этом сообщил в Твиттере корреспондент агентства TOLO News Муслим Шизрад, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, казнь была проведена на местном стадионе. Среди казненных - командир по имени Хашим Регвал, близкий к бывшему главе полиции Кандагара генералу Абдуле Разаке, убитому в 2018 году.

Шизрад опубликовал видеозапись, на которой видно большое скопление людей. Голос за кадром утверждает, что жителей собрали на публичную казнь.

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Пользователи социальных сетей сообщают, что все четверо казненных - офицеры Национальной армии Афганистана (ANA). На время казни стадион закрывали, сейчас доступ к нему снова открыт. По неподтвержденным данным, казнь состоялась два дня назад. Местные жители сообщают, что сейчас в Кандагаре спокойно, талибы лишь приходят в дома к госслужащим и людям, у которых может быть оружие.

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Топ комментарии

  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    "22 афганских спецназовца, подготовленных по стандартам НАТО, сдались без боя талибам - их расстреляли на месте" / "У талибов тонны оружия США и вертолеты Black Hawk"

    Вот что значит сдаться врагу и "перестать стрелять".
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    ты предлагаешь чтобы американцы и дальше гибли и платили за безопасность роCCии и Китая? Афганцы сделали свой выбор и "перестали стрелять", как в 1920 украинцы УНР а потом был Геноцид 1933.
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    кацапы ведут с Нами войну уже 500 лет и ни за ресурсы и тому подобное .. они парнокопытные воюют с нами ТОЛЬКО за одно - за Наследие Киевской Руси !!! потому что они никто и звать их никак!!!
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