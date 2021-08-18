Зеленский наградил орденами и медалями 22 военнослужащих, из них 7 посмертно
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении 22 военнослужащих, из них 7 посмертно.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.
За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины награждены:
- орденом Богдана Хмельницкого III степени
Бродовский Богдан Витальевич (посмертно) - майор
Письменный Юрий Васильевич (посмертно) - капитан медицинской службы
- орденом "За мужество" III степени
Андриенко Олег Витальевич (посмертно) - старший солдат
Головин Альберт Юрьевич - старший прапорщик
Дятлов Сергей Владимирович (посмертно) - доброволец
Минкин Вячеслав Юрьевич (посмертно) - старший солдат
Шартава Давида (посмертно) - старший солдат
- медалью "За воинскую службу Украине"
Алмазов Александр Александрович - младший лейтенант
- медалью "Защитнику Отечества" - 14 военнослужащих, в т.ч. 1 посмертно