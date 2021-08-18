Меркель во время визита в Украину наградят орденом Свободы

Во время визита в Украину канцлер Германии Ангела Меркель будет награждена орденом.

Об этом говорится в сообщении правительства Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В ходе встречи, которая состоится 22 августа, Зеленский и Меркель обсудят вопросы двухсторонней, в том числе экономической политики, ход реформ в Украине и выполнение Минских соглашений.

После президент Владимир Зеленский вручит немецкому канцлеру "Орден Свободы". Это высший орден в Украине, которым могут быть награждены иностранные граждане.

По итогам встречи лидеров Германии и Украины планируется совместная пресс-конференция.

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Также Меркель проведет встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем и возложит цветы к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве.