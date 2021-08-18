Демократии не будет, - талибы пообещали править Афганистаном по законам шариата

Движение "Талибан" не будет делать из Афганистана демократическое государство. Основу управления страной составят законы шариата.

Об этом заявил представитель Талибана Вахедулла Хашими, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Демократической системы вообще не будет, поскольку она не имеет какой-либо базы в нашей стране. Мы не будем обсуждать, какой тип политической системы мы должны применять в Афганистане, потому что это понятно. Это закон шариата, и это все", - сказал он.

Хашими также добавил, что есть вероятность того, что в Афганистане будет президент, которым станет верховный лидер движения Талибан Хайбатулла Ахундзада.

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