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Музыканты оркестра ВВС США сыграют на торжествах в честь Дня Независимости. ВИДЕО

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Музыканты оркестра ВВС США сыграют на торжествах в честь Дня Независимости. ВИДЕО
Музыканты уже прибыли в Киев для участия в торжествах.

Об этом сообщило посольство США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляем участников оркестра ВВС США в Европе (USAFE), которые только что прибыли в Киев, чтобы отметить 30-ю годовщину Независимости Украины!" - говорится в сообщении.

В посольстве заявили, что поддержка США Украина в ее стремлении отстоять свой суверенитет и сохранить независимость сейчас сильнее, чем когда-либо.

"Я рад принять участие в праздновании 30-й годовщины независимости Украины. Оркестр военно-воздушных сил США в Европе готовится к нескольким значительным мероприятиям в Киеве. Мы с нетерпением ждем наших музыкальных и военных коллег со всей Украины, - сказал старший сержант Мэтью Эриксон.

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"Я очень рада опять вернуться в Украину. Мне повезло работать с нашими украинскими друзьями на фестивале "Солнечные кларнеты", и это было абсолютное удовольствие - просто общаться при помощи музыки", - добавила старший сержант Меган Янковскас.

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    Музыканты оркестра ВВС США сыграют на торжествах в честь Дня Независимости - Цензор.НЕТ 4779
  • дмитрий иванов 527db324
    Там на Раше МИГ-29 гэпнулся, есть повод поиграть
  • Иннокентий beer
    Безкоштовно пвіддаю дачу під американську військову базу.
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