Музыканты оркестра ВВС США сыграют на торжествах в честь Дня Независимости. ВИДЕО

Музыканты уже прибыли в Киев для участия в торжествах.

Об этом сообщило посольство США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляем участников оркестра ВВС США в Европе (USAFE), которые только что прибыли в Киев, чтобы отметить 30-ю годовщину Независимости Украины!" - говорится в сообщении.

В посольстве заявили, что поддержка США Украина в ее стремлении отстоять свой суверенитет и сохранить независимость сейчас сильнее, чем когда-либо.

"Я рад принять участие в праздновании 30-й годовщины независимости Украины. Оркестр военно-воздушных сил США в Европе готовится к нескольким значительным мероприятиям в Киеве. Мы с нетерпением ждем наших музыкальных и военных коллег со всей Украины, - сказал старший сержант Мэтью Эриксон.

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Вітаємо учасників оркестру ВПС США в Європі (USAFE), які щойно прибули до Києва, щоб відзначити 30-ту річницю незалежності України! 🇺🇸 підтримка 🇺🇦 в її прагненні відстояти свій суверенітет та зберегти незалежність сильніша, ніж будь-коли. #Україна_30 pic.twitter.com/NSs0RFH128 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 18, 2021

"Я очень рада опять вернуться в Украину. Мне повезло работать с нашими украинскими друзьями на фестивале "Солнечные кларнеты", и это было абсолютное удовольствие - просто общаться при помощи музыки", - добавила старший сержант Меган Янковскас.

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