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Мошенник, обменявший 28 тыс. долл. на сувенирные гривни, задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

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В Киеве полиция задержала мошенника, обменявшего крупную сумму в валюте на фальшивые деньги.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент комуникации Национальной полиции.

Мошенник, обменявший 28 тыс. долл. на сувенирные гривни, задержан в Киеве, - Нацполиция 01

Как сообщается, злоумышленник разместил в Интернете объявление об обмене валюты по выгодному курсу и договорился о встрече с потенциальным клиентом. Пострадавший решил обменять более 28 тыс. долларов США на национальную валюту. 

В такси мужчины совершили передачу денег, после чего злоумышленник уехал. Далее пострадавший обнаружил, что получил не настоящие, а сувенирные деньги, которые были упакованы с имитацией банковской упаковки.

Мошенник, обменявший 28 тыс. долл. на сувенирные гривни, задержан в Киеве, - Нацполиция 02

По "горячим следам" правоохранители остановили такси, в котором находился злоумышленник, и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Мошенник, обменявший 28 тыс. долл. на сувенирные гривни, задержан в Киеве, - Нацполиция 03

Им оказался уроженец Донецкой области, 1982 года рождения. Во время поверхностного осмотра работники полиции изъяли у мужчины деньги потерпевшего.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, устанавливается причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

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Топ комментарии

  • Иван Иван 31509c93
    есть дауны, которые меняют валюту в такси?)
  • молодой рабочий
    Покупает мужик доллары за 2 грн, а продает за 1 грн 90 коп. К нему подходит человек и спрашивает:
    - Мужик, ты продаешь дешевле, чем купил. В чем смысл?
    - Не знаю в чем смысл, но оборот бешеный!
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Ну судя по статье видимо есть. И даже не стремает то что такая сумма. Где гарантия что вместо обмена просто в бубен не настучат и не отберут.
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