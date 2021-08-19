СНБО поручил Кабмину ввести мораторий на рекламу лекарств для борьбы с самолечением в Украине
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Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету Министров ввести мораторий на рекламу лекарств и медпрепаратов.
Соответствующее решение СНБО обнародовано на сайте главы государства в указе №369/2021, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно ему Кабмин должен ввести до 1 января 2024 года мораторий на рекламу лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, методов диагностики, методов лечения и реабилитации на телевидении и радио, а также в средствах массовой информации.
Также Кабмину необходимо обеспечить реальный контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарственных средств и избежания назначения пациентам большого количества различных медпрепаратов или лечебных процедур.
В СНБО отмечают, что применение таикх мероприятий должно минимизировать вредное воздействие самолечения на здоровье украинцев.