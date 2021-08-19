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СНБО поручил Кабмину ввести мораторий на рекламу лекарств для борьбы с самолечением в Украине

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СНБО поручил Кабмину ввести мораторий на рекламу лекарств для борьбы с самолечением в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету Министров ввести мораторий на рекламу лекарств и медпрепаратов.

Соответствующее решение СНБО обнародовано на сайте главы государства в указе №369/2021, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно ему Кабмин должен ввести до 1 января 2024 года мораторий на рекламу лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, методов диагностики, методов лечения и реабилитации на телевидении и радио, а также в средствах массовой информации.

Также Кабмину необходимо обеспечить реальный контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарственных средств и избежания назначения пациентам большого количества различных медпрепаратов или лечебных процедур.

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В СНБО отмечают, что применение таикх мероприятий должно минимизировать вредное воздействие самолечения на здоровье украинцев.

Топ комментарии

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    На приеме у врача..

    Больной - доктор вот тут вот болит .. Доктор - хм. сейчас загуглим и узнаем что там у вас !!! -***. доктор !!! загуглить то я и сам могу !!! Врач - Больной ! не занимайтесь самолечением !!!
  • BAG68100
    В случае острой диареи не занимайтесь самолечением а запишитесь на прием к врачу.
    Вот, что его волнует, люди самолечением занимаются, что может быть хуже. Хорошо, что у нас СНБО есть, обо всех позаботились.
  • Павел Шульга
    Думаю, вопрос в том, кто из медиа заключил наибольшие контракты на рекламу фармы. Предполагаю, что вся возня - в интересах перераспределения рынка на пользу 1+1
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