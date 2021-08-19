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В России упал истребитель МиГ-29, пилот погиб

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В России упал истребитель МиГ-29, пилот погиб
В Астраханской области России во время планового полета разбился истребитель МиГ-29.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"18 августа 2021 года в Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук", - говорится в сообщении.

Истребитель летел без боекомплекта. Летчик погиб.

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Причины падения российского военного самолета пока не известны.

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  • Шрек Баблокат
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  • Jimmy Hill
    Гарна новина на ніч - високо злетiв та низько впав В России упал истребитель МиГ-29, пилот погиб - Цензор.НЕТ 435 В России упал истребитель МиГ-29, пилот погиб - Цензор.НЕТ 435 В России упал истребитель МиГ-29, пилот погиб - Цензор.НЕТ 9251

    В России упал истребитель МиГ-29, пилот погиб - Цензор.НЕТ 902



  • Don Bessam dc0e2bc1
    негативы сплошные... - "упал в безлюдном месте"
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