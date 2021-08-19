В России упал истребитель МиГ-29, пилот погиб

В Астраханской области России во время планового полета разбился истребитель МиГ-29.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"18 августа 2021 года в Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук", - говорится в сообщении.

Истребитель летел без боекомплекта. Летчик погиб.

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Причины падения российского военного самолета пока не известны.