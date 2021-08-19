Новости • Агрессия России против Украины, "Путин - х#йло" на параде

Украинские воины во время репетиции парада на Крещатике скандировали "Путин - х#йло!". ВИДЕО

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Украинские военнослужащие во время репетиции парада ко Дню Независимости исполнили знаменитую фанатскую кричалку о президенте РФ Путине.

Соответсвующее видео на своей странице в Фейсбук разместил Сергей Сидоренко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Несмотря на то, что видел в сети уже три таких видео, народ утверждает, что это монтаж пения харьковских ультрас. Однако есть и очевидцы, которые видели и слышали и уверяют, что видео реально. В том числе здесь в комментах. А я был бы рад услышать это от участников парада даже не в официальной части - возможно, когда-то еще созреют", - сообщил позже Сидоренко.

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