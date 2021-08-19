В США с сентября начнут прививать 3 дозой вакцины от COVID-19

Жители США смогут получить прививки третьей дозой вакцины Pfizer или Moderna с сентября 2021 года.

Об этом заявил главный хирург США Вивек Мурти, сообщил Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Наше решение по клинической экспертизы заключается в том, что настало время объявить план усиления вакцинаций от COVID-19", - сказал Мурти во время брифинга в Белом доме.

Вакцинация третьей дозой будет сначала проводиться среди наиболее уязвимых слоев населения, "включая медработников, жителей геронтологических центров и других лиц старшего возраста. Мы также вакцинуватимемо жителей домов постоянного ухода ", заявил чиновник.

Он добавил, что даже самые эффективные вакцины со временем теряют свою силу.

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Вакцинацию третьей дозой планируется делать через восемь месяцев после второй прививки вакцинами Pfizer или Moderna. Ожидается, что рекомендации о дополнительной прививке вакциной Johnson & Johnson будет объявлено в ближайшее время.