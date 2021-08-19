В США с сентября начнут прививать 3 дозой вакцины от COVID-19
Об этом заявил главный хирург США Вивек Мурти, сообщил Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Наше решение по клинической экспертизы заключается в том, что настало время объявить план усиления вакцинаций от COVID-19", - сказал Мурти во время брифинга в Белом доме.
Вакцинация третьей дозой будет сначала проводиться среди наиболее уязвимых слоев населения, "включая медработников, жителей геронтологических центров и других лиц старшего возраста. Мы также вакцинуватимемо жителей домов постоянного ухода ", заявил чиновник.
Он добавил, что даже самые эффективные вакцины со временем теряют свою силу.
Вакцинацию третьей дозой планируется делать через восемь месяцев после второй прививки вакцинами Pfizer или Moderna. Ожидается, что рекомендации о дополнительной прививке вакциной Johnson & Johnson будет объявлено в ближайшее время.