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В детском центре "Молодая гвардия" в Одессе коронавирус выявлен у 60 человек, 8 детей госпитализированы, - Минздрав

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В детском центре "Молодая гвардия" в Одессе коронавирус выявлен у 60 человек, 8 детей госпитализированы, - Минздрав
По состоянию на 17:00 18 августа в детском центре "Молодая гвардия" в Одессе зарегистрировано 60 случаев инфицирования коронавирусом – 50 детей, 10 вожатых. Восемь детей госпитализированы в детскую больницу №3 Одессы, которая специализируется на помощи пациентам с COVID-19.

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Мы контролируем ситуацию в детском центре "Молодая гвардия" и делаем все необходимое для таких случаев", – отметил замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин.

По данным Минздрава, за последние сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19 среди детей одной из дружин. Течение болезни у них средней тяжести: температура 37,0-37,5, насморк, головная боль, боль в горле. Дети находятся на изоляции в медико-санитарной части детского центра. Также там ежедневно находится врач-эпидемиолог.

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По словам Кузина, следующая задача – вывезти здоровых детей из центра и безопасно доставить их домой.

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Топ комментарии

  • Меркава
    Течение болезни у них средней тяжести: температура 37,0-37,5, насморк, головная боль, боль в горле.Источник: https://censor.net/ru/n3283519

    Де тут середня важкість? Чи середня важкість чого - соплей?

    Закрили дітей з соплями ще й лікуватимуть невідомо чим. А решті зіпсували відпочинок, шкури продажні.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Молодая гвардия???...
  • wittmann1980
    Тут даже уже хотят столкнуть вакцинированных и нет, что бы окончательно разобщить людей, что бы ваксы давили на антиваксов. Пока не сильно тоже выходит, но процесс идёт.
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